Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение враждебных С-300, пункта управления и более 50 оккупантов в Запорожье и Луганщине
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил успешные удары по российским солдатам и вражеской технике в Бахмутовке, Токмаке, Мелитополе и Гуляйпольском районе
Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке .
По уточненной информации, в последние дни подтверждены потери противника на отдельных направлениях, а именно:
- в населенном пункте Бахмутовка Луганской области, в результате удара по району сосредоточения противника более пятидесяти военнослужащих погибли, уничтожены семнадцать единиц вражеской техники
- в населенном пункте Токмак Запорожской области до пятидесяти военнослужащих противника получили ранения, уничтожены десять единиц вооружения и военной техники
В Гуляйпольском районе Запорожской области до сорока военнослужащих противника получили ранения.
А в городе Мелитополь Запорожской области уничтожен пункт управления, зенитный ракетный комплекс С-300 и ранены более пятидесяти оккупантов.
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