Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке .

По уточненной информации, в последние дни подтверждены потери противника на отдельных направлениях, а именно:

в населенном пункте Бахмутовка Луганской области, в результате удара по району сосредоточения противника более пятидесяти военнослужащих погибли, уничтожены семнадцать единиц вражеской техники

в населенном пункте Токмак Запорожской области до пятидесяти военнослужащих противника получили ранения, уничтожены десять единиц вооружения и военной техники

В Гуляйпольском районе Запорожской области до сорока военнослужащих противника получили ранения.

А в городе Мелитополь Запорожской области уничтожен пункт управления, зенитный ракетный комплекс С-300 и ранены более пятидесяти оккупантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb