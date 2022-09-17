Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне
10 сентября 2022 года защитниками Украины было одновременно уничтожено более 180 российских военных, которые размещались в городе Херсоне
Об этом вечером в субботу, 17 сентября 2022 года, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне. Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО "Алкосервис", где размещался личный состав и военная техника противника", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, "подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери".
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