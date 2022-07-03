Генштаб ВСУ подтвердил отступление из Лисичанска

Такое сообщение появилось на фейсбуке Генштаба.

"После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей", - отмечает командование ВСУ.

Решение обусловлено заботой о "сбережении жизни украинских защитников".

"В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе", - говорится в заявлении Генштаба.

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Вместе с тем в Генеральном штабе подчеркивают, что украинская армия еще непременно вернется в Лисичанск.

"Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма - нужны материально-технические ресурсы. Защитники Луганщины и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданские и военные обязанности. Мы вернемся и непременно победим!" - заключают в Генштабе. .

В первой половине дня 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину , что российские оккупанты полностью захватили Луганскую область. Включая Лисичанск.

Следующей стратегической целью российских интервентов, как утверждают в кремле, является взятие под контроль Донецкой области.

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