Генштаб ВСУ подтвердил отступление из Лисичанска
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в 19:20 по Киеву в воскресенье, 3 июля 2022 года, официально подтвердил полное отступление из города Лисичанск Луганской области
Такое сообщение появилось на фейсбуке Генштаба.
"После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей", - отмечает командование ВСУ.
Решение обусловлено заботой о "сбережении жизни украинских защитников".
"В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе", - говорится в заявлении Генштаба.
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Вместе с тем в Генеральном штабе подчеркивают, что украинская армия еще непременно вернется в Лисичанск.
"Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма - нужны материально-технические ресурсы. Защитники Луганщины и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданские и военные обязанности. Мы вернемся и непременно победим!" - заключают в Генштабе. .
- В первой половине дня 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину , что российские оккупанты полностью захватили Луганскую область. Включая Лисичанск.
- Следующей стратегической целью российских интервентов, как утверждают в кремле, является взятие под контроль Донецкой области.
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