Генштаб: ВСУ отразили атаки вблизи 14 населенных пунктов, а захватчики усиливают давление на жителей временно оккупированных территорий
В течение 13 января защитники отбили вражеские атаки в районах 14 населенных пунктов, россияне в свою очередь усиливают контрдиверсионные и контрразведывательные мероприятия на временно захваченных территориях
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ за сутки 13 января.
ВСУ отразили атаки оккупантов вблизи 14 населенных пунктов
За сутки 13 января Силы обороны отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Площадка, Белогоровка и Краснопоповка Луганской области и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Большая Новоселка на Донетчине.
Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс, 3 склада боеприпасов. В Генштабе добавляют, что защитники также попали в 2 других важных объекта кафиров.
Захватчики нанесли по Украине 15 авиационных и 5 ракетных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре Донбасса
За прошедшие сутки россияне нанесли 15 авиационных и 5 ракетных ударов. Двое из них пришлись на гражданскую инфраструктуру Константиновки Донецкой области.
Также враг совершил более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе под ударом оказался Херсон.
"Опасность авиационных и ракетных ударов никуда не исчезла на всей территории Украины. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги", - подчеркнули в Генштабе.
Оккупанты усиливают давление на жителей временно захваченных территорий
"В населенном пункте Большая Лепетиха Херсонской области проводятся выборочные проверки телефонов у местных жителей на предмет наличия фото и видео российской военной техники. По состоянию на 12 января 2023 года задержаны и вывезены в неизвестном направлении 3 гражданских лица", - проинформировала прессслужба.
Ситуация по направлениям
Отмечается, что захватчики в дальнейшем концентрируют основные усилия на попытках захватить Донбасс в пределах ее админграницы, а также ведут наступление на Бахмутском направлении.
"На Авдеевском направлении также ведет безуспешные наступательные действия. На Купянском и Лиманском – не оставляет попыток улучшить тактическое положение", – добавили в Генеральном штабе.
Специалисты не обнаружили наступательные группировки россиян на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях.
В то же время, под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Михайловка и Янжуловка Черниговской области; Поповка, Яструбщина, Студенок и Павловка - Сумской и Огурцово, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Зеленое, Нескучное, Стрелка, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двухлетняя и Григорьевка на Харьковщине.
На Купянском направлении россияне обстреляли районы таких населенных пунктов: Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Петропавловка, Крахмальное, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении под огнем были Макеевка, Невское и Краснопоповка Луганской области.
На Бахмутском направлении поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледарь, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Верхнекаменное, Веселое, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении зафиксированы атаки по Красногоровке, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке, Бердичах, Водяном и Новомихайловке Донецкой области.
На Новопавловском направлении под огневое влияние попали Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области.
В Запорожском направлении враг обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области; Гуляйпольское, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйполе, Шевченко, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Зеленая Роща и Малиновка Запорожской области.
На Херсонском направлении под огонь попали Золотая Балка, Гавриловка, Львов, Садово и Херсон.
- Напомним, ранее РФ объявила о якобы захвате Соледара, однако Генштаб ВСУ опроверг это заявление и сообщил, что бои за город продолжаются .
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