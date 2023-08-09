Генштаб: ВСУ отразили атаки РФ неподалеку от Синьковки и Ивановки на Харьковщине
Украинские защитники отбили атаки российских войск севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 9 августа.
В течение суток Россия нанесла 2 ракетных и 28 авиаударов, 35 обстрелов из РСЗО (реактивных систем залпового огня) по позициям ВСУ и населенным пунктам.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - пишет Генштаб.
Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.
- На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Гута-Студенецкая, Бучки, Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Барановка, Атинское, Степное, Владимировка Сумской области и Уды, Сосновка, Гранов, Старица, Волчанск и Нестерное в Харьковской области.
- На Купянском направлении наши защитники отбили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Западное, Петропавловка, Подолы, Берестово Харьковской области.
- На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, отразили атаки противника в окрестностях Клещиевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области. Россия нанесла авиаудар в районах Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Предтечино и Дилиевка Донецкой области.
- На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии РФ, наши защитники отразили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Авдеевке, Карловке, Первомайскому, Невельскому Донецкой области.
- На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Парасковеевке и Новомихайловке Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг предпринял безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорское Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Отрадное, Большая Новоселка, Благодатное, Старомайорск Донецкой области.
- На Запорожском направлении враг совершил безрезультатные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Новоандреевка, Пятихатки, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
- На Херсонском направлении террористы нанесли авиационные удары в районах Одрадокаменки, Львовского, Камышан Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Республиканец, Одрадокаменка, Новотягинка, Антоновка и гигантское Херсонской области, город Херсон; Куцуруб, Очаков Николаевской области.
В течение суток произошло 22 боевых столкновений.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - пишет Генштаб.
Удары ВСУ по россиянам
Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 по зенитно-ракетному комплексу и один по логистическому хабу противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 5 артсред на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный объект противника.
- ВСУ уничтожили 8 складов и пункт управления россиян на Таврическом направлении.
- В подразделениях русской армии на Сватовско-Кременском направлении значительно увеличились потери окупантов. Раненых эвакуируют в приграничные города России. За сутки войны в Украине захватчики потеряли 820 военных, 17 БПЛА и 8 танков.
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