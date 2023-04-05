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Генштаб: ВСУ отразили 40 атак РФ в течение суток. На Бахмутском направлении – 15

5 апреля, 2023 среда
19:05
война с Россией

За прошедшие сутки украинские защитники отбили 40 атак российского агрессора

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отражено более 40 атак оккупантов. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка", - пишет Генштаб ВСУ.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

В течение суток противник обстрелял населенные пункты:

  • Турья, Леоновка и Печенюги Черниговской области
  • Середина-Буда, Стукаловка, Бессаловка и Волфино - Сумщины ,
  • Тополи, Двуречная, Масютовка, Купянск, Кучеровка, Уды, Червоная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Липцы, Нескучное, Зыбино и Бочково на Харьковщине .
  • Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Терны, Заречное, Торское, Спорное, Раздоловка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Торецк, Шумы, Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка и Победа на Донетчине .

"На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безрезультатные наступательные действия вблизи Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 15 атак противника на указанном участке фронта", - пишет Генштаб.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безрезультатные наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевки и Марьинки.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БПЛА. А на Лиманском вел безрезультатные наступательные действия в районах населенного пункта Невское и Серебрянского лесничества.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник наращивает в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новопавловка и Каменское Запорожской области, а также Новоалександровка, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Антоновка, Степановка и Чернобаевка Херсонской области.

В общей сложности россияне нанесли 3 ракетных и 21 авиационный удар. Совершили более 35 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

В Херсонской области россияне усиливают полицейский режим

"В Каховском районе начиная с 23 марта текущего года продолжаются рейдовые мероприятия вооруженных сил РФ по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также запрещенного контента. Во время таких проверок оккупанты проводят обыски в домах местных жителей. В первую очередь под проверку подпадают те, кто совершает телефонные звонки в свободную Украину", - говорится в сводке.

За сутки, 5 апреля, авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов, 2 позиции средств ПВО и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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