Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .

Из-за больших санитарных и безвозвратных потерь продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих неславянских национальностей, которых без сожаления бросают в самые рискованные атаки на территории Украины", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 19 июля враг ведет наступление по направлению к Григоровке. В свою очередь украинские военные отразили штурм оккупантов неподалеку от Гусаровки, Спорного, Семигорья, Вершины, Покровского и территории Углегорской ТЭС. А вражеская разведка боем в районе Уды Харьковщины полностью провалилась.

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