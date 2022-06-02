Генштаб ВСУ назвал приоритетные цели России на следующем этапе войны в Украине
Враг концентрируется на авиа- и ракетных ударах, уничтожении инфраструктуры и логистических центров и отрезании Украины от морей
Об этом в телеграме Минобороны рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
По оценке Генерального штаба ВС Украины, вскоре для РФ приоритетом будут следующие цели:
- наращивание интенсивности применения авиа- и ракетных ударов по гражданским и военным объектам по всей Украине;
- продолжение тотального уничтожения критической инфраструктуры и мирного населения;
- в дальнейшем осуществение окружения и уничтожение группировки Объединенных сил, создание устойчивого сухопутного коридора из Ростовской области в АР Крым, далее — в Приднестровье. И как результат — лишить Украину выхода в Черное и Азовское моря;
- выявление маршрутов логистического обеспечения и уничтожения складов с техникой и боеприпасами и срыв поставок техники от западных партнеров.
Несмотря на эти намерения, военные эксперты отмечают, что у России нет технического потенциала для массированного ракетного обстрела Украины. То же самое и по авиации: Россия рассчитывала на господство в воздухе, но сейчас боится летать.
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