Генштаб ВСУ назвал приоритетные цели России на следующем этапе войны в Украине

Об этом в телеграме Минобороны рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

По оценке Генерального штаба ВС Украины, вскоре для РФ приоритетом будут следующие цели:

наращивание интенсивности применения авиа- и ракетных ударов по гражданским и военным объектам по всей Украине;

продолжение тотального уничтожения критической инфраструктуры и мирного населения;

в дальнейшем осуществение окружения и уничтожение группировки Объединенных сил, создание устойчивого сухопутного коридора из Ростовской области в АР Крым, далее — в Приднестровье. И как результат — лишить Украину выхода в Черное и Азовское моря;

выявление маршрутов логистического обеспечения и уничтожения складов с техникой и боеприпасами и срыв поставок техники от западных партнеров.

Несмотря на эти намерения, военные эксперты отмечают, что у России нет технического потенциала для массированного ракетного обстрела Украины. То же самое и по авиации: Россия рассчитывала на господство в воздухе, но сейчас боится летать.

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