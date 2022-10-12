Генштаб ВСУ: На оккупированных территориях Луганской области дефицит медработников из-за обилия раненых россиян

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"В результате успешных действий Сил обороны Украины и из-за обилия раненых, на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников", - говорится в сообщении.

Отмечается, чтобы пополнить штаты больниц, самопровозглашенное руководство региона направило ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей Российской Федерации.

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