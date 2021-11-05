Генштаб ВСУ: На использовании "Байракторов" на Донбассе не остановимся
В случае угрозы с российской стороны украинские военные будут использовать все имеющееся оружие
Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .
Он отметил, что в случае угрозы военные ВСУ используют не только "Байрактары", но и все имеющееся вооружение.
"Мы не должны останавливаться на "Байрактарах". Ответ адекватный мы будем давать из всего вооружения, которое у нас есть. В том числе и "Байрактаров". Мы не останавливаемся на "Байрактарах", - сказал Шаптала.
По его словам, в случае необходимости ВСУ готовы к применению артиллерийского оружия.
- Напомним, ранее украинские военные впервые применили беспилотник "Байрактар", уничтожив пушку оккупантов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.11
Покупка 26.11Продажа 26.34
-
EUR
Покупка 30.08Продажа 30.47
- Актуальное
- Важное