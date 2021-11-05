Генштаб ВСУ: На использовании "Байракторов" на Донбассе не остановимся

Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .



Он отметил, что в случае угрозы военные ВСУ используют не только "Байрактары", но и все имеющееся вооружение.



"Мы не должны останавливаться на "Байрактарах". Ответ адекватный мы будем давать из всего вооружения, которое у нас есть. В том числе и "Байрактаров". Мы не останавливаемся на "Байрактарах", - сказал Шаптала.



По его словам, в случае необходимости ВСУ готовы к применению артиллерийского оружия.

Напомним, ранее украинские военные впервые применили беспилотник "Байрактар", уничтожив пушку оккупантов.

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