Генштаб ВСУ: Идут бои в направлениях Новолуганского, Берестового, Вершины и Ивано-Дарьевки
Враг пытается создать условия для наступления на Бахмут и захватить Углегорскую ТЭС. Продолжаются бои в направлениях Ивано-Дарьевки, Берестового, Вершины и Новолуганского
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.
На Славянском направлении обстрелы из танков и артиллерии зафиксированы вблизи Долины, Краснополья, Константиновки, Чепиля, Гусаровки и Адамовки.
На Донецком направлении агрессор обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанес авиационный удар неподалеку от Верхнекаменского. Ведет штурмовые действия в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью создания условий для проведения наступления на город Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. Совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема. Противник нанес авиаудары по Берестовому, Яковловке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому.
Продолжаются боевые действия по направлениям населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечены обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Угледар, Новополь, Полтавка, Гуляйполе, Каменское и ряд других. Противник нанес авиаудару возле Авдеевки.
Провел разведку боем в районе Новоселовки Второй и наступление в направлении Никольского, успеха не имел, отошел.
На Южнобужском направлении враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки беспилотными летательными аппаратами.
В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет "Калибр".
Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков по всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары в районе Муравьевки. В подразделениях противника отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности противника не отмечается. Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Николаевки Черниговской области и Волфиного, Ястребиного и Павловки Сумской области.
На Харьковском направлении враг производил огненное поражение в районах населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.
"Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное выполнение огневых задач по командным пунктам и базам логистического обеспечения противника", - говорится в сообщении.
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