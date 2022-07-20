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Генштаб ВСУ: Идут бои в направлениях Новолуганского, Берестового, Вершины и Ивано-Дарьевки

20 июля, 2022 среда
07:37
война с Россией

Враг пытается создать условия для наступления на Бахмут и захватить Углегорскую ТЭС. Продолжаются бои в направлениях Ивано-Дарьевки, Берестового, Вершины и Новолуганского

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

На Славянском направлении обстрелы из танков и артиллерии зафиксированы вблизи Долины, Краснополья, Константиновки, Чепиля, Гусаровки и Адамовки.

На Донецком направлении агрессор обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка. Нанес авиационный удар неподалеку от Верхнекаменского. Ведет штурмовые действия в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью создания условий для проведения наступления на город Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. Совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема. Противник нанес авиаудары по Берестовому, Яковловке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому.

Продолжаются боевые действия по направлениям населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечены обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Угледар, Новополь, Полтавка, Гуляйполе, Каменское и ряд других. Противник нанес авиаудару возле Авдеевки.

Провел разведку боем в районе Новоселовки Второй и наступление в направлении Никольского, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки беспилотными летательными аппаратами.

В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет "Калибр".

Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков по всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары в районе Муравьевки. В подразделениях противника отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности противника не отмечается. Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Николаевки Черниговской области и Волфиного, Ястребиного и Павловки Сумской области.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение в районах населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.

"Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное выполнение огневых задач по командным пунктам и базам логистического обеспечения противника", - говорится в сообщении.

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