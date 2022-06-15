Об этом в фейсбуке передает Генштаб ВСУ.

Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с белорусской территории по Украине.

"На Волынском и Полесском направлениях к семи батальонам вооруженных сил Республики Беларусь основные усилия сосредотачивают на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций", - говорится в сообщении.

На утро 15 июня Россия сосредоточилась на наступлении на Славянск. Также противник наступает в направлении Краснополья и штурмует Врубовку. Однако украинские воины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковце, боевые действия продолжаются.

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