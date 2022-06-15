Генштаб ВСУ: 7 батальонов армии Беларуси ведут разведку и укрепляют позиции на Волынском и Полесском направлениях
До семи батальонов вооруженных сил Беларуси сосредоточились на ведении разведки и инженерном оборудовании позиций на Волынском и Полесском направлениях
Об этом в фейсбуке передает Генштаб ВСУ.
Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с белорусской территории по Украине.
"На Волынском и Полесском направлениях к семи батальонам вооруженных сил Республики Беларусь основные усилия сосредотачивают на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций", - говорится в сообщении.
- На утро 15 июня Россия сосредоточилась на наступлении на Славянск. Также противник наступает в направлении Краснополья и штурмует Врубовку. Однако украинские воины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковце, боевые действия продолжаются.
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