Генштаб ВС РФ изменил риторику по поводу целей полномасштабной войны против Украины, - Центр при СНБО

Об этом заявили в Центре при СНБО .



"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает: командование Генштаба вооруженных сил России изменило риторику относительно целей полномасштабного вторжения на территорию Украины", - говорится в сообщении.



Начальник Генштаба ВС РФ Сергей Рудский основной целью "спецоперации" называет полное освобождение Донбасса и не упоминает "денацификации" и "демилитаризации".



Международный отдел пропагандистского медиа РИА публикует карту, согласно которой в течение двух недель кафиры не наступают ни в одном направлении. Также на ней изображено скопление ВСУ возле временно заблокированных оккупантами украинских населенных пунктов.



"Эти факты могут свидетельствовать о том, что враг постепенно меняет информационную почву для российского населения. Поскольку спецоперация пошла не по запланированному в кремле сценарию, россиян готовят к менее грандиозным победам", - подчеркнули в Центре при СНБО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb