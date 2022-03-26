Генштаб ВС РФ изменил риторику по поводу целей полномасштабной войны против Украины, - Центр при СНБО
Гентаб ВС РФ изменил риторику о целях полномасштабной войны против Украины, что может свидетельствовать о постепенном изменении информационной основы для россиян
Об этом заявили в Центре при СНБО .
"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает: командование Генштаба вооруженных сил России изменило риторику относительно целей полномасштабного вторжения на территорию Украины", - говорится в сообщении.
Начальник Генштаба ВС РФ Сергей Рудский основной целью "спецоперации" называет полное освобождение Донбасса и не упоминает "денацификации" и "демилитаризации".
Международный отдел пропагандистского медиа РИА публикует карту, согласно которой в течение двух недель кафиры не наступают ни в одном направлении. Также на ней изображено скопление ВСУ возле временно заблокированных оккупантами украинских населенных пунктов.
"Эти факты могут свидетельствовать о том, что враг постепенно меняет информационную почву для российского населения. Поскольку спецоперация пошла не по запланированному в кремле сценарию, россиян готовят к менее грандиозным победам", - подчеркнули в Центре при СНБО.
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