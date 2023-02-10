Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.

Россияне в дальнейшем ведут наступательные действия по пяти направлениям

Армия РФ продолжает вести наступательные действия Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, в том числе вблизи Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опросного, Марьинки и Угледара.

По данным военных, оккупанты активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию, чтобы наносить удары по позициям защитников.

"За прошедшие сутки противник нанес 52 авиационных и 6 ракетных ударов, 2 из которых - по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области. Также оккупанты произвели 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей", - утверждали в Генштабах. .

Защитники предупредили, что угроза ракетных и авиационных ударов по Украине остается высокой.

ВСУ отбили атаки вблизи 12 населенных пунктов, сбили 3 БПЛА, а украинская авиация нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян

В течение суток Силы обороны отразили атаки РФ в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Стельмаховка и Диброва - Луганская и Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Прасковьевка и Пречистовка в Донецкой области.

Украинская авиация нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Тогда же Силы ПВО сбили 3 вражеских БПЛА, предварительно 2 типа "Орлан-10" и 1 "Орион". А ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления врага, пять районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и позицию ПВО россиян.

Захватчики продолжают осуществлять фильтрационные мероприятия на временно оккупированной Херсонщине, а в Запорожье привезли вагнеровцев

В городе Голая Пристань в Херсонской области сотрудники российской ФСБ проверяют документы и личные вещи местных жителей, особое внимание уделяя телефонам.

"С целью пополнения потерь, в населенный пункт Мирное Запорожской области, российские оккупанты привезли наемников из так называемого ПВК Вагнер из завербованных заключенных", - добавили в Генштабе.

Ситуация по направлениям:

На Волынской, Полесской, Северской и Слобожанской специалисты не выявили изменений и признаков формирования наступательных группировок.

Под обстрелами оказались районы 27 населённых пунктов. Среди них Сеньковка и Роща Черниговской области; Нововасиловка, Студенок, Волфин, Басовка, Николаевка, Александровка, Большая Писаревка на Сумщине и Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица и Двухлетняя Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под атакой оказались районы городов и сел Синьковка, Купянск, Песчаное, Берестово, Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Краснопоповка, Диброва и Серебрянское лесничество Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты атаковали районы населенных пунктов Николаевка, Спирное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Александро-Шультино, Торецк, Северное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар.

На Запорожском направлении под огнем оказались районы населенных пунктов Времевка и Новополь на Донетчине и Темировка, Ольговское, Староукраинское, Гуляйполе, Красное, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка и Волшебное Запорожское.

На Херсонском направлении захватчики обстреляли районы 22 населенных пунктов, в том числе: Качкаровка, Токаревка, Веселое, Антоновка, Садовое, Камышаны, Берегово и Херсон.