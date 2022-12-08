Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 декабря.

"Во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области, во время перевозки одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек с оружием из числа ранее заключенных", - говорится в сообщении.

В результате проведения розыскных действий троих беглецов российские войска уничтожили.

"Меры продолжаются. Как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись", - добавляют в Генштабе.

25 октября украинская разведка сообщила, что в ЧВК Вагнера массово набирают узников российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатит C.

4 ноября Владимир Путин узаконил в России мобилизацию заключенных, за исключением террористов, госпредателей и педофилов.

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