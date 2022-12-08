Генштаб: Во время перевозки подразделения захватнических войск на оккупированной Донбассе сбежали около 20 солдат
В оккупированной Ясиноватой, во время перевозки одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции, сбежали около 20 человек, ранее заключенных
Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке 8 декабря.
"Во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области, во время перевозки одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек с оружием из числа ранее заключенных", - говорится в сообщении.
В результате проведения розыскных действий троих беглецов российские войска уничтожили.
"Меры продолжаются. Как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись", - добавляют в Генштабе.
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