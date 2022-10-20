Генштаб: власти РФ официально завершают частичную мобилизацию, но принудительное вручение повесток отдельным гражданам не прекращается
Военно-политическое руководство Российской Федерации официально завершает частичную мобилизацию, однако вручение повесток продолжается
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.
"Военно-политическое руководство РФ официально завершает частичную мобилизацию. Принудительное вручение повесток отдельным категориям российских граждан не прекращается", – говорят в ВСУ.
Кроме того, оккупационное руководство продолжает принудительную мобилизацию мужского населения на временно занятых территориях. Одновременно начата эвакуация гражданского населения на отдельных направлениях.
- Напомним, в течение дня под обстрелами оккупантов оказались 20 населенных пунктов.
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