Генштаб: в течение суток 7 января армия РФ нанесла по Украине 9 ракетных и 3 авиационных удара

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ от 8 января.

Россияне нарушили "режим прекращения огня", объявленный оккупантами

За сутки 7 января захватчики нанесли 9 ракетных и 3 авиационных удара, в том числе они совершили 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Отмечается, что под поражением также оказалась гражданская инфраструктура: ранены и погибли среди мирного населения.

В Генштабе проинформировали, что оккупанты перемещают личный состав, вооружение, военную технику и боеприпасы в районы ведения боевых действий. Таким образом, они стремятся восполнить потери и поддержать свое наступление.

ВСУ отразили атаки вблизи 16 населенных пунктов

Прессслужба сообщила: "за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов. Среди них - Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Соледарь, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа в Донецкой области".

Одновременно украинская авиация нанесла удары по 21 району сосредоточения захватчиков, а также 3 удара по позициям их зенитно-ракетных комплексов. Защитники сбили 3 разведывательных БПЛА россиян "Орлан-10".

Воины ракетных войск и артиллерии попали в пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 вражеских склада боеприпасов.

Захватчики в дальнейшем несут потери

По данным Генштаба, в российскую Кемеровскую область из Ростова-на-Дону прибыл поезд, заполненный телами кафиров в рефрижераторах, их везут в локальные морги.

Россияне отключают украинские телеканалы на временно оккупированных территориях

"На временно занятых территориях, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение", - сообщили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

Россияне ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, понеся большие потери.

Также оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – противник ведет оборону.

Как определили специалисты, на Волынском и Полесском направлении обстановка существенно не изменилась, признаки формирования его наступательных группировок не выявлены.

На Северском и Слобожанском направлениях под обстрелами оказались районы населенных пунктов Старица и Двуречная Харьковской область. Также враг применил ударный БПЛА возле Александровки.

На Купянском и Лиманском направлениях противник из артиллерии обстрелял районы Ивановки, Стельмаховки, Мясожаровки, Площадки, Макеевки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении под огненное поражение оккупантов попали Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстрелам подверглись Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огнем оказались Большая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях враг гатив из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Антоновки, Волшебного, Дорожнянки, Инженерного, Белогорья, Алексеевки, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области.

Напомним, в ночь на 8 января россияне нанесли 7 ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке, также под атакой оказались Курахово и пгт Кураховка.

В ночь с 7 на 8 января российские террористы нанесли удары по Харьковской области: глава ОВА Олег Синегубов сообщил о 2 "прилетах" в Мерефе.

Тогда же россияне били по окрестностям Запорожья.

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