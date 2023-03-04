Генштаб: в Симферополе создали "добровольческие дружины" для поиска диверсантов, а ВСУ отразили более 150 вражеских атак
По данным Генштаба ВСУ, во временно оккупированном Симферополе захватчики создали "добровольческие дружины" для патрулирования города и поиска диверсантов, а 3 марта защитники отбили более 150 атак врага
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"В Симферополе временно оккупированной республики Крым российские оккупационные власти, опасаясь активизации проукраинского движения, действий патриотически настроенных ячеек, создают так называемые "добровольные дружины". Известно, что в результате войны в Украине существует определенная нехватка сотрудников правоохранительных органов, поэтому кроме патрулирования города одной из задач упомянутых подразделений должно быть выявление корректировщиков и диверсантов", - утвердили военные.
В частности в Генштабе подчеркнули, что захватническая армия в дальнейшем несет существенные потери в живой силе: тенденция по чрезмерной работе медучреждений на временно оккупированных территориях сохраняется. Отмечается, что недавно одна из больниц города Горловка получила указание об увеличении койко-мест для принятия раненых захватчиков.
За прошедшие сутки россияне нанесли по Украине 32 авиационных и 6 ракетных ударов
За сутки 3 марта Российская Федерация нанесла по Украине 32 авиационных и 6 ракетных ударов, осуществила 84 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.
В Генштабе подчеркнули, что угроза нанесения оккупантами ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.
ВСУ отразили более 150 вражеских атак, а также уничтожили Су-34 и 8 разведывательных и ударных БПЛА.
Утверждается, что враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Так, за прошедшие сутки наши защитники отбили на них более 150 атак противника.
Тогда же украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 2 - по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях. Также наши защитники сбили вражеский самолет Су-34 и 8 разведывательных и ударных БПЛА разных типов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления, 3 района сосредоточения противника, состав боеприпасов, 2 состава ГСМ, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага.
Ситуация по направлениям
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. За прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Медведевка Черниговской области; Собки, Бачевск, Уланово, Кучеровка, Белокопытово, Стариковое, Ходыно, Рыжевка, Атинское, Павловка и Рясное Сумской области и районы около 10 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Стрелка, Старица, Волчанск, Бударки и Амбарне.
На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное и Веселое – Донецкой. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. В частности, это – Двухлетняя, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Макеевка, Невское, Кременная, Диброва, Белогоровка Луганской области и Колодцы, Северск, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. За прошедшие сутки наши воины отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут и Ивановское Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись, в частности, Федоровка, Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечине, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Торецк, Майорск и Майорск.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях россияне безуспешно атаковали позиции наших войск вблизи населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах почти 30 населенных пунктов. Среди них - Веселое, Бердичи, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Богоявленка и Большая Новоселка Донецкой области.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. На отдельных участках пытается улучшить тактическое положение, создать условия восстановления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы районов более 25 населенных пунктов, в частности, Времовки, Новоселки, Зеленого Поля Донецкой области и Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Волшебного и Каменского Запорожской области; Очакова в Николаевской области и Берислава, Томариного, Казацкого, Белозерки, Днепровского и Херсона. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
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