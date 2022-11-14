Генштаб: В Ростове-на-Дону начали проводить тренировки населения по гражданской обороне
В российском городе Ростов-на-Дону проводят тренировки населения по гражданской обороне, также враг перемещает мобилизованных на территорию Украины
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"С целью восполнения потерь личного состава и формирования подразделений, противник продолжает перемещение мобилизованного личного состава в районы ведения боевых действий на территории Украины", - говорится в сообщении.
В свою очередь в городе Ростов-на-Дону проводятся тренировки населения по гражданской обороне.
- В сентябре Ростовскую область закрывали на въезд и выезд из-за объявления частичной мобилизации в РФ, отмечали в украинском Генштабе.
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