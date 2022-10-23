Генштаб: в Новой Каховке и Запорожье ВСУ ликвидировали 250 оккупантов и десятки единиц техники

Как пишут в Генштабе, речь идет о двух направлениях:

в Новой Каховке Херсонской области, в результате поражения места дислокации захватчиков, уничтожены 6 единиц вооружения и военной техники и до 150 военнослужащих ранены;

в Запорожской области уничтожены 5 единиц вооружения и военной техники и около 100 военнослужащих ранены. Информация о погибших оккупантах уточняется.

Также там добавили, что Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов.

"Подтверждено поражение 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52 и 3 БпЛА "Орлан", - отмечают в ВСУ.

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и пять других важных объектов врага, включая одну радиолокационную станцию.