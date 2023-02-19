Об этом сообщил Генштаб на фейсбуке.

Отмечается, что во временно оккупированном Крыму родственники мобилизованных россиян массово жалуются на нарушение прав военнослужащих РФ:

"Основными причинами стали: отсутствие ротаций и отпусков свыше 6 месяцев и каких-либо их перспектив в следующие 2-3 месяца; неудовлетворительное питание и санитарно-гигиенические условия, из-за чего родственники вынуждены постоянно посылать им пищу и личные вещи; использование офицерами российских оккупационных войск" служебного положения для собственного обогащения – рядовому и сержантскому составу предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в 1000 долларов. Министерство обороны российской федерации на обращение граждан никак не реагирует", - сказали в Генштабе.

В частности, в пресс-службе сообщили о проблемах с логистикой в армии РФ: модернизированные зенитные ракетные системы С-300 отправляют на заводы в РФ, это происходит из-за преждевременного выхода из строя установок и возможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях.

За сутки россияне нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов

"В течение суток российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов, большинство из них - по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - отметили военные.

Так, утверждается, что россияне в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. А угроза нанесения ракетных ударов РФ остается высокой по всей территории Украины.

ВСУ отразили атаки вблизи 12 населенных пунктов, а также поразили 7 районов сосредоточения военных РФ

За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка, Краснопоповка и Кременная - Луганская и Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское и Часов Яр в Донецкой области.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники кафиров, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса. Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 2 крылатые ракеты типа "Калибр", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы противника", - добавили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

Россияне в дальнейшем содержат определенные подразделения на пограничные с Украиной на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях. Однако специалисты не выявили признаков формирования наступательных группировок.

За сутки обстрелов РФ подверглись районы 23 населенных пунктов, включая Казачье, Бунякино, Рыжевку, Волфино, Владимировку Сумской области и Ветеринарное, Казачью Лопань, Стрелку и Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Раздолевка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении во вражеский огонь попали районы 21 населенного пункта. Среди них – Железнянское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях захватчики совершили артиллерийские обстрелы районов 16 населенных пунктов. В частности это - Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное в Донецкой области.

В Запорожском направлении под огнем оказались районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы еще 27 населенных пунктов, в том числе Берислав, Казацкое, Понятовка, Садовое, Веселое, Антоновка, Огромное и Берегово Херсонской области.