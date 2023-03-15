Об этом говорится в вечернем отчете Генерального штаба ВСУ.

В отдельных населенных пунктах временно оккупированной Херсонщины россияне усиливают режимные меры. Это вызвано атакой на места дислокации россиян 12-13 марта и их значительные потери.

"Российские оккупанты обычно перемещаются на гражданских автомобилях, отобранных у местных жителей. Также замечено 14 марта движение колонны оккупантов в сторону Крыма, вместе с награбленным имуществом", - добавили военные.

В другом населенном пункте Херсонской области, по данным Генштаба, РФ проводит контрдиверсионные мероприятия: "Оправдывая свои действия, обвиняют жителей села в убийстве российского военного, тело которого было найдено".

За сутки РФ нанесла 3 ракетных и 26 авиационных ударов

"Российская Федерация не отказывается от своих намерений по оккупации Украины, продолжает наступательные действия, не считаясь с потерями... Высокой остается вероятность дальнейших ударов по всей территории Украины", - отметили в Генштабе.

Утверждается, что основные усилия россияне сосредотачивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

"Из-за неспособности одолеть Силы обороны Украины, Российская Федерация применяет тактику террора. Осуществляет обстрелы населенных пунктов, тем самым грубо нарушает нормы Международного гуманитарного права", - подчеркнули военные

За сутки РФ нанесла 3 ракетных удара, в частности, и по объекту гражданской инфраструктуры города Харькова. Также противник нанес 26 авиационных ударов и произвел более 23 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За сутки защитники поразили пункт управления РФ, 11 районов сосредоточения российских военных и сбили вражеский Су-25

15 марта украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Тогда же наши воины сбили вражеский самолет Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники РФ, а также 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка не претерпела существенных изменений, специалисты не выявили признаков формирования наступательных группировок врага.

На белорусских полигонах продолжается подготовка подразделений российских оккупационных войск. Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

За сутки противник обстрелял районы населенных пунктов Хреновка Черниговской области; Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области и Стрелка, Красное, Старица, Вовчанск, Бочково, Бударки, Амбарное и Колодезное в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг не оставляет попыток прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населённых пунктов Белогоровка и Спирно. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Дворичная, Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка – Луганской, а также Колодязи, Сиверск, Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении РФ продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Приволье, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Северное, Марьинка и Угледар. Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Победа, Угледар, Времивика, Большая Новоселка и еще несколько населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов неподалеку от линии столкновения, в частности, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области и Токаровка, Антоновка и сам город Херсон.