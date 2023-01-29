Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За сутки 28 января захватчики нанесли ракетный и 32 авиационных удара

За сутки 28 января россияне совершили ракетный и 32 авиационных удара, также враг 65 раз гнал по Украине из реактивных систем залпового огня. Под вражеским огнем, в частности, оказалась гражданская инфраструктура Донетчины и Херсонщины, ранены и погибли.

ВСУ отбили атаки вблизи 16 населенных пунктов Донбасса и Луганщины

Украинские защитники отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Диброва и Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар в Донецкой области.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника, 6 районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.

Захватчики в дальнейшем несут потери

В 15 городскую больницу Юбилейного, Луганская область, прибыли до 300 наемников ПВК Вагнера.

"Из-за того, что большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь", - отметили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

Специалисты не обнаружили наступательные группировки захватчиков на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях, ситуация существенно не изменилась.

На Северском направлении россияне атаковали из минометов районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасиловка, Середина Буда, Муравейня, Бачевск, Строительное, Волковка, Волфин и Юнаковка на Сумщине.

На Слобожанском направлении под минометными и артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Глубокое, Казачья Лопань, Дворичанское, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Нескучное, Тернова, Стреле.

На Купянском направлении обстреляны позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное в Харьковской, Новоселовской Луганской области и Берестово - Донецкой.

На Лиманском направлении атакована Макеевка, Червонопоповка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали районы 21 населённого пункта, среди них: Спорное, Белая Гора, Верхнекаменное, Раздолевка, Бахмут, Нью-Йорк, Клищиевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под атакой были Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Первомайское и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении россиянами обстреляны Богоявленко, Угледар и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели 19 населенных пунктов, в том числе Времовка и Новополь на Донетчине и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Степное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области.

В Херсонском направлении под обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов попали районы населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Одрадокаменка, Понятовка, Республиканец, Казацкое, Тягинка, Комаровка.

Напомним, в ночь с 28 на 29 января украинская артиллерия нанесла удачный удар по вокзалу в оккупированном Иловайске, когда российские террористы разгружали там свою технику.

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