Генштаб: в госпиталь в Луганской области привезли до 300 вагнеровцев, медики отказывают им в лечении
По данным Генштаба ВСУ, враг в дальнейшем несет потери: в госпиталь Юбилейного, Луганщина, привезли до 300 вагнеровцев, больных ВИЧ/СПИДом, сифилисом, туберкулезом и пневмонией: медики отказывают им в лечении
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
За сутки 28 января захватчики нанесли ракетный и 32 авиационных удара
За сутки 28 января россияне совершили ракетный и 32 авиационных удара, также враг 65 раз гнал по Украине из реактивных систем залпового огня. Под вражеским огнем, в частности, оказалась гражданская инфраструктура Донетчины и Херсонщины, ранены и погибли.
ВСУ отбили атаки вблизи 16 населенных пунктов Донбасса и Луганщины
Украинские защитники отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Диброва и Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар в Донецкой области.
"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов, а наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника, 6 районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
Захватчики в дальнейшем несут потери
В 15 городскую больницу Юбилейного, Луганская область, прибыли до 300 наемников ПВК Вагнера.
"Из-за того, что большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь", - отметили в Генштабе.
Ситуация по направлениям
Специалисты не обнаружили наступательные группировки захватчиков на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях, ситуация существенно не изменилась.
На Северском направлении россияне атаковали из минометов районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасиловка, Середина Буда, Муравейня, Бачевск, Строительное, Волковка, Волфин и Юнаковка на Сумщине.
На Слобожанском направлении под минометными и артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Глубокое, Казачья Лопань, Дворичанское, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Нескучное, Тернова, Стреле.
На Купянском направлении обстреляны позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное в Харьковской, Новоселовской Луганской области и Берестово - Донецкой.
На Лиманском направлении атакована Макеевка, Червонопоповка и Диброва на Луганщине.
На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали районы 21 населённого пункта, среди них: Спорное, Белая Гора, Верхнекаменное, Раздолевка, Бахмут, Нью-Йорк, Клищиевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.
На Авдеевском направлении под атакой были Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Первомайское и Новомихайловка.
На Новопавловском направлении россиянами обстреляны Богоявленко, Угледар и Золотая Нива Донецкой области.
На Запорожском направлении огневого поражения потерпели 19 населенных пунктов, в том числе Времовка и Новополь на Донетчине и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Степное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области.
В Херсонском направлении под обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов попали районы населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Одрадокаменка, Понятовка, Республиканец, Казацкое, Тягинка, Комаровка.
- Напомним, в ночь с 28 на 29 января украинская артиллерия нанесла удачный удар по вокзалу в оккупированном Иловайске, когда российские террористы разгружали там свою технику.
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