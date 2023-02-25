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Генштаб: в Чечне продолжается принудительная мобилизация РФ, а ВСУ отразили около вражеских 70 атак на 5 направлениях

25 февраля, 2023 суббота
07:07
война с Россией

По данным Генерального штаба ВСУ, Чеченской республике продолжается принудительная мобилизация РФ, а 24 февраля защитники отбили около российских 70 атак на 5 направлениях

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

ВСУ отразили около 70 атак оккупантов на 5 направлениях, где РФ ведет наступательные действия

Отмечается, что основные усилия враг и дальше сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки, 24 февраля, наши защитники отбили около 70 атак противника на указанных направлениях.

Тогда Силы обороны уничтожили 1 ударный вертолет Ми-24 и 4 вражеских БПЛА (1 типа "Орлан-10", 1 - "Зал" и 2 - "Ланцет-3").

Украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара - по зенитно-ракетным комплексам на огневой позиции.

Наши артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 3 - боеприпасов.

Захватчики нанесли по Украине 27 авиаударов и 75 раз обстреляли из РСЗО в сутки 24 февраля

Российские оккупанты нанесли 27 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В очередной раз пострадали города, села и мирные люди.

Уровень угрозы ракетных ударов врага остается высоким по всей территории Украины.

Россияне предлагают жертвам бомбардировок Мариуполя жилье в окрестностях, которое невозможно получить без документов, в Херсонской области оккупанты в дальнейшем изымают имущество местных жителей, а в Чечне продолжается мобилизация РФ

Военные сообщили, что, уничтожив более 80% жилищного фонда Мариуполя Донецкой области, враг предлагает жертвам этих бомбардировок получить жилье в новостройках в окрестностях разрушенного города.

Однако оккупанты цинично выдвигают обязательное условие: наличие документов, которые, по их расчетам, были уничтожены во время бомбежек.

На временно захваченной территории Херсонщины россияне обыскивают дома и изымают лодки и другие плавсредства.

В Генштабе напомнили, что ранее такие действия предпринимались перед уходом РФ из правобережной части Херсонской области и для проведения диверсионных действий.

В Чеченской республике Российской Федерации продолжается принудительная мобилизация. Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных с фронта или саботажа, 23 февраля этого года на Бахмутское направление было дополнительно отправлено в 200 полицейских из полка специального назначения "Ахмат".

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, проводит подготовку своих резервов, однако признаков формирования им наступательных группировок не выявлено.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Юнаковка, Водологи и Бояро-Лежачи Сумской области, а также районы 23 населенных пунктов в Харьковской области, среди них: Лемищино, Александровка, Старица, Волчанск, Ольховатка, Огиревце и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытался улучшить тактическое положение в районе Масютовки, а также выбить наши подразделения из Серебрянского лесничества. Обстрелял из артиллерии районы 17 населённых пунктов. В частности, под огневое влияние попали Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелы подверглись 16 населенным пунктам, в частности, Спорное, Веселое, Ивановское, Бахмут, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

В Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы в 17 населенных пунктах. Среди них – Авдеевка, Водяное, Пречистовка, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели 20 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье в Запорожской.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупантов пострадали 34 населенных пункта Херсонской области. Среди них Дудчаны, Берислав, Садовое, Качкаровка, Антоновка и Херсон.

Украина
Россия
Мариуполь
Луганщина
Сумщина
военные силы Украины
мобилизация
Чечня
Херсонщина
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Донетчина
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Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
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