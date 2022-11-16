Генштаб: в боях в районе Майорска российский батальон потерял более 50% состава
Командование врага расформировало один из батальонов после боев в районе населенного пункта Майорск, ведь потери в нем составили более 50% убитыми и ранеными
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"В связи со значительными потерями в ходе ведения боевых действий, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние", - говорится в сообщении.
Так, после боев в районе населенного пункта Майорск, потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон.
"Потери в нем составили более 50% убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное. Командованием противника расформировало указанное подразделение", - говорится в сообщении.
Так что остатки личного состава распределены по другим воинским частям.
- В пятницу, 11 ноября, украинские Силы обороны уничтожили штаб российских оккупантов, расположенный в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области. Было убито более 30 оккупантов. Уничтожены 2 танка и 4 грузовика.
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