Генштаб: в ближайшей перспективе для Кремля приоритет – захватить ключевые города и села Донбасса
В ближайшее время российская армия стремится захватить ключевые населенные пункты Донбасса, чтобы к лету захватить всю Донецкую и Луганскую области
Об этом в Military Media Center сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
По словам бригадного генерала, россияне стремятся вскоре захватить ключевые населенные пункты Донбасса, чтобы к лету выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В частности, они стремятся это сделать, чтобы сорвать подготовку ВСУ к предстоящим действиям и поставке оружия странами-партнерами и сохранить сухопутный коридор в временно оккупированный Крым.
"В то же время возможности ВС РФ по достижению значительного оперативного успеха ограничены в результате текущего дефицита ресурсов, в том числе и боеприпасов к артиллерийским системам. Поэтому Россия продолжает искать пути пополнения ресурсов. Ставка делается как на собственный ВПК, имеющий определенные ограничения, так и на некоторые другие страны", - добавил Алексей Громов.
- Напомним, ранее в разведке минобороны Великобритании утверждали, что в предыдущие сутки Угледар оказался под мощным обстрелом: предположительно, РФ готовится к очередным наступательным операциям в этом районе.
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