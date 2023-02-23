Об этом в Military Media Center сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По словам бригадного генерала, россияне стремятся вскоре захватить ключевые населенные пункты Донбасса, чтобы к лету выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В частности, они стремятся это сделать, чтобы сорвать подготовку ВСУ к предстоящим действиям и поставке оружия странами-партнерами и сохранить сухопутный коридор в временно оккупированный Крым.

"В то же время возможности ВС РФ по достижению значительного оперативного успеха ограничены в результате текущего дефицита ресурсов, в том числе и боеприпасов к артиллерийским системам. Поэтому Россия продолжает искать пути пополнения ресурсов. Ставка делается как на собственный ВПК, имеющий определенные ограничения, так и на некоторые другие страны", - добавил Алексей Громов.