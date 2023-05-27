Генштаб уточнил данные о потерях РФ: уничтоженной техники стало больше

Об этом 27 мая написал Генеральный штаб ВСУ.

"Уточнение – это всегда где-то "минус", а где-то "плюс". Просим это понять", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что завтрашние потери оккупантов будут добавлены к сегодняшним уже скорректированным.

По уточненным данным, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 206 200

танков - 3794 (-5)

боевых бронированных машин – 7449 (+7)

артиллерийских систем - 3414 (+8)

РСЗО - 574 (+2)

средств ПВО – 329

самолетов – 313 (+3)

вертолетов - 298 (+2)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2990 (+49)

крылатых ракет - 1036 (+31)

кораблей/катеров - 18

автомобильной техники и автоцистерн - 6183 (+11)

специальной техники – 449.

"Завтра, к этим, уже скорректированным цифрам будут добавлены потери врага за предыдущие сутки.

Спасибо за понимание", - добавили в Генштабе.