Генштаб уточнил данные о потерях РФ: уничтоженной техники стало больше
Генеральный штаб ВСУ обновил информацию о потерях российской армии в связи с поступлением уточненных разведывательных данных
Об этом 27 мая написал Генеральный штаб ВСУ.
"Уточнение – это всегда где-то "минус", а где-то "плюс". Просим это понять", - отметили в Генштабе.
Отмечается, что завтрашние потери оккупантов будут добавлены к сегодняшним уже скорректированным.
По уточненным данным, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 206 200
- танков - 3794 (-5)
- боевых бронированных машин – 7449 (+7)
- артиллерийских систем - 3414 (+8)
- РСЗО - 574 (+2)
- средств ПВО – 329
- самолетов – 313 (+3)
- вертолетов - 298 (+2)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2990 (+49)
- крылатых ракет - 1036 (+31)
- кораблей/катеров - 18
- автомобильной техники и автоцистерн - 6183 (+11)
- специальной техники – 449.
"Завтра, к этим, уже скорректированным цифрам будут добавлены потери врага за предыдущие сутки.
Спасибо за понимание", - добавили в Генштабе.
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