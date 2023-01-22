Генштаб: участники Рамштайна хорошо осведомлены о реальном положении дел на фронте

Об этом заявил заместитель Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк в Military Media Center.

"В Германии мы презентовали партнерам текущую ситуацию и видение вероятных сценариев ее развития. Озвучили список потребностей Сил обороны Украины в вооружении, чтобы эти сценарии имели успешное завершение для членов антипутинской коалиции. Еще раз убедились в последовательности американских партнеров в поддержке Украины. Хотели бы как можно скорее почувствовать результаты координации усилий союзников по предоставлению Украине тяжелого вооружения", - отметил Евгений Мойсюк.

Заместитель Главнокомандующего ВСУ подчеркнул, что среди партнеров есть консенсус по поводу внимательности подготовки украинских военных, и мотивация защитников - как можно скорее применить современное оружие на поле боя.

"Наши танкисты тоже быстро учатся", - добавил представитель Генштаба.

Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что общая позиция партнеров по победе Украины уже сформирована.

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