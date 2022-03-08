Генштаб: темп продвижения российских войск значительно замедлился, оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по российскому вторжению.

"Начались тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация под контролем Воздушные силы активно отражают ракетные удары.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам.

На Северском направлении идет героическая оборона города Чернигова.

Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.

В Южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.

В других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.

Вместо этого все больше появляется сообщений о фактах мародерства.

Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов.

"Так в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций районах и объектах гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Напомним, транспортная инфраструктура Украины понесла ущерб в размере $10 млрд в результате развязывания войны Россией.

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