Генштаб: темп продвижения российских войск значительно замедлился, оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству
Противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился
Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по российскому вторжению.
"Начались тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация под контролем Воздушные силы активно отражают ракетные удары.
Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.
Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам.
На Северском направлении идет героическая оборона города Чернигова.
Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.
В Южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.
В других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.
Вместо этого все больше появляется сообщений о фактах мародерства.
Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов.
"Так в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций районах и объектах гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
- Напомним, транспортная инфраструктура Украины понесла ущерб в размере $10 млрд в результате развязывания войны Россией.
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