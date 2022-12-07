Генштаб: Среди мобилизованных Курской области растет количество погибших, войну в Украине все меньше поддерживает молодежь

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"Рост количество погибших оккупантов среди мобилизованных Курской области, о чем свидетельствуют местные средства массовой информации. Кроме того, из-за информации о человеческих потерях, войну в Украине все меньше поддерживает молодое поколение россиян", - говорится в сообщении.

Также по Курску и области ходят слухи о возможном вторжении Вооруженных Сил Украины.

"В этой связи продолжается фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных с Украиной районах", - добавляют в Генштабе.

6 декабря губернаторы Белгородской и Курской областей объявили о создании территориальной обороны ради "защиты границ государства".

А в Институте изучения войны считают , что Кремль, вероятно, готовится ко второй волне мобилизации.

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