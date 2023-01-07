Генштаб: с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали более 110 тыс. оккупантов
За сутки 6 января РФ потеряла в Украине 490 военных, 3 артиллерийские системы, 2 танка и 2 средства противовоздушной обороны
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 07.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 110740 (+490) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3066 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6125 (+1) ед,
- артиллерийских систем – 2062 (+3) ед,
- РСЗО – 431 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 217 (+2) ед,
- самолетов – 285 (+0) ед,
- вертолетов – 272 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0),
- крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4798 (+1) ед,
- специальная техника – 182 (+0).
- Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил , что российские войска не прекращали вести огонь, несмотря на объявленное ими "рождественское перемирие".
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