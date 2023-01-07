Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 07.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 110740 (+490) человек ликвидировано,

танков ‒ 3066 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6125 (+1) ед,

артиллерийских систем – 2062 (+3) ед,

РСЗО – 431 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 217 (+2) ед,

самолетов – 285 (+0) ед,

вертолетов – 272 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0),

крылатые ракеты ‒ 723 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4798 (+1) ед,

специальная техника – 182 (+0).

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил , что российские войска не прекращали вести огонь, несмотря на объявленное ими "рождественское перемирие".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb