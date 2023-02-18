Генштаб: россияне ведут наступательные действия на пяти направлениях

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.

За сутки россияне нанесли по Украине 10 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершили 69 обстрелов с РСЗО

17 февраля оккупанты нанесли по Украине 10 ракетных и 29 авиационных ударов. В частности, враг совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Россияне сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

"Российская федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Враг не прекращает уничтожать критическую инфраструктуру нашего государства, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы по гражданским объектам и помещениям мирного населения. Угроза дальнейших российских ракетных ударов" , - утвердили в пресс-службе.

ВСУ отразили вражеские атаки вблизи 20 населенных пунктов, а также сбили 6 российских БПЛА

За сутки 17 февраля украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Краснопоповка и Кременная - Луганская и Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Раздолевка, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар на Донеччине.

Одновременно Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения россиян, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса.

В частности, защитники сбили 6 БПЛА противника, предварительно - 5 имели тип "Ланцет" и 1 - "Зал".

А ракетные войска и артиллерия поразили 3 района сосредоточения живой силы врага и позицию его зенитно-ракетного комплекса С-300 на огневой позиции.

Ситуация по направлениям

Специалисты не выявили признаков формирования наступательных группировок на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях

Одновременно захватчики обстреляли районы населённых пунктов: Колосс Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Эсмань, Харьковка, Заруцкое, Кондратовка, Юнаковка, Запсилье, Майское и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелка, Красное, Борисовка, Борисовка, Веселое, Старица, Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под обстрелами россиян оказались не менее 15 населенных пунктов. Среди них: Гряниковка, Кучеровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Первомайское, Невское, Краснопоповка, Кременная в Луганской области и Кузьмино, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под атакой оказались более 20 населенных пунктов, в том числе Роздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийские обстрелы зафиксировали более 20 районов населенных пунктов. Одни из них это Авдеевка, Водяное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении под вражеским огнем находились районы 25 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Приднепровское Запорожье.

На Херсонском направлении россияне атаковали артиллерией Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, в частности Михайловку, Новоалександровку, Гавриловку, Змиевку, Веселое, Казацкое, Ивановку, Токаровку, Никольское, Садовое и Антоновку Херсонской области.