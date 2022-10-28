Генштаб: РФ усилила группировку на правобережной части Херсонщины тысячей мобилизованных
Около 1000 мобилизованных солдат России были отправлены для усиления группировки противника на правобережной части временно занятой территории Херсонщины
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"Отмечается усиление группировки врага на правобережной части временно занятой территории Херсонской области мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек", – говорится в сообщении.
Солдатов расселяют в жилищах местных жителей, покинувших эти территории.
- Ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сказал, что оккупанты пытаются усилить свои позиции в Херсоне, перебрасывая туда недавно мобилизованных граждан РФ, которых используют как пушечное мясо.
- Также остается проблемным вопрос материального и технического обеспечения подразделений российских оккупационных войск, что приводит к частым случаям дезертирства и сдачи в плен.
- А местные власти нескольких областей РФ начали продвигать идею "трудовой мобилизации" студентов.
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