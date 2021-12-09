Генштаб РФ пригрозил Украине ответом на "провокации" на Донбассе
Глава Генштаба ВС РФ заявил, что информация о подготовке российского вторжения в Украину неправдива, а любые "провокации" Киева на Донбассе будут пресекаться
Об этом в четверг, 9 декабря, заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств, передает ТАСС.
"Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет Минских договоренностей", - заявил он.
По словам Герасимова, информация о вероятном вторжении России в Украину "является ложью, а передислокация российских военных подразделений - это рутинная практика".
Однако он подчеркнул, что "любые провокации украинской власти по поводу силового урегулирования проблем Донбасса будут пресекаться".
- 7 декабря Путин в разговоре с Байденом обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории".
- В течение 8 декабря в зоне ООС российские наемники шесть раз обстреляли позиции ВСУ.
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