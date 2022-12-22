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Генштаб РФ оценил военную помощь Украине от стран Запада в $100 млрд

22 декабря, 2022 четверг
17:57
война с Россией Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин

Россия оценивает размер военной помощи, полученной Украиной от западных стран, в $100 млрд

Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов.

"На сегодняшний день США и их союзники последовательно наращивают объемы военной помощи Киеву для предоставления конфликта затяжного характера. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила почти 100 млрд долларов", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг, 22 декабря.

По его словам, в поставках вооружения наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

"Всего с начала специальной военной операции страны Запада передали Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, более 350 танков, около 1000 ББМ (боевая бронированная машина – ИФ), не менее 800 бронеавтомобилей, а также до 700 артиллерийских систем, 100 1 средств, более 5300 ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс – ИФ) и не менее 5 тыс. БПЛА (беспилотный летательный аппарат – ИФ) разного назначения», – сообщил Герасимов.

  • Герасимов также заявил , что сейчас основная задача "спецоперации" - захват Донецкой области.

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Валерий Герасимов
помощь Украине
оружие для Украины
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