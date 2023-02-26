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Генштаб: РФ наращивает оборону в Крыму, а ВСУ отразили 71 атаку противника на 5 направлениях

26 февраля, 2023 воскресенье
06:51
война с Россией

Россияне наращивают оборону временно оккупированного Крыма, а Силы обороны отразили 71 вражескую атаку на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ на фейсбуке.

ВСУ отбили 71 вражескую атаку на 5 направлениях и сбили 3 БПЛА

Российская федерация сосредоточена на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

25 февраля наши защитники отбили 71 атаку противника на указанных направлениях.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также ВСУ сбили три вражеских беспилотных летательных аппарата разных типов: "Орлан-10", "Supercam S350" и "Ланцет-3".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы, а также еще 2 важные цели врага.

За сутки россияне нанесли по Украине 14 ракетных и 19 авиационных ударов

Отмечается, что россияне постоянно ведут воздушную разведку для корректировки огня, также угроза нанесения дальнейших ракетных ударов значительна по всей территории Украины.

25 февраля оккупанты нанесли 14 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди.

Захватчики усиливают оборону временно оккупированных территорий из-за опасений контрнаступления ВСУ

Так, во временно оккупированном Крыму россияне строят фортификационные сооружения: они привезли 150 российских военнослужащих-срочников из Челябинской области для выполнения инженерных работ.

А в Донецкой области, в Горловке, "городской прокурор" сложил полномочия и готовится к эвакуации на территорию Российской Федерации.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

Враг обстрелял районы населённых пунктов Городище Черниговской области; Поповка, Стукаловка, Павловка и Гирин на Сумщине, а также Старица, Варваровка, Волчанск, Вильча, Огурцово и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Площадки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Спорного, Раздолевки, Федоровки, Васюковки, а также в районе Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Новомлинска, Двухлетней, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Табаевки, Берестового Харьковской области и Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки на Луганщине.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск. Провел без успеха наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелы подверглись районам 22 населенных пунктов, в частности, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области. Противник нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Константиновка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление в районах населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар – успеха не имел. Огненное влияние испытали, в частности, Авдеевка, Орловка, Водяное, Нетайлово, Острое, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Продолжает артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией столкновения. В частности, от вражеского огня пострадали Времивка и Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Орехов и Белогорье в Запорожье; Марганец и Никополь Днепропетровской области; Змиевка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антоновка и Кизомис в Херсонской области, а также Матросовка Николаевской области.

  • Напомним, в Крыму, в центре временно оккупированного Севастополя, неизвестные вывесили сине-желтый флаг : это произошло в годовщину полномасштабного вторжения.
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Николаевщина
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