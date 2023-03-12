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Генштаб: РФ нанесла по Украине 12 авиационных и 5 ракетных ударов, а ВСУ отразили 92 вражеских атаки на 5 направлениях

12 мартa, 2023 воскресенье
06:45
война с Россией

За прошедшие сутки российская армия нанесла по Украине 12 авиационных и 5 ракетных ударов и 56 обстрелов с РСЗО, в том числе по Херсону и Запорожью, а ВСУ отразили 92 атаки РФ на 5 направлениях

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ на фейсбуке.

"Преступное российское правительство не отказывается от своих намерений по оккупации территории Украины путем применения как своих собственных вооруженных сил и ЧВК, так и вооруженных формирований квазиреспублик, продолжая вести широкомасштабную вооруженную агрессию", - подчеркнули в Генштабе.

Российская армия нанесла 12 авиационных и 5 ракетных ударов, а также совершила 56 обстрелов с РСЗО

За прошедшие сутки россияне нанесли по Украине 2 авиационных и 5 ракетных ударов, 2 из которых - по городу Запорожье. Российские оккупанты применили ЗРК С-300 по объекту гражданской инфраструктуры, разрушено одно здание. Потерь и раненых среди гражданского населения нет.

Кроме того, враг совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Один из них – по объекту гражданской инфраструктуры города Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения: двое убитых и трое раненых.

ВСУ отразили 92 вражеских атаки на 5 направлениях, нанесли 10 ударов по районам личного состава и техники РФ и поразили состав боеприпасов и 2 места развертывания РЭБ

Военные в очередной раз подчеркнули, что целью захватчиков остались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Так, россияне сосредотачивали основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отразили 92 атаки противника на указанных направлениях.

Тогда же украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения личного состава противника, один состав боеприпасов и 2 места развертывания станций РЭБ РФ.

Ситуация по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка оставалась стабильной.

Российская Федерация продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время враг продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 8 населенных пунктов, а именно: Красная Заря, Красное, Огурцово, Колодезное, Красное Первое, Новомлынск и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохранял свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски наших подразделений на другие направления.

Отмечается, что в предыдущие сутки оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. В частности, Двухлетней, Гряниковки, Масютовки, Кисловки и Песчаного Харьковской области; Новоселовского, Невского, Кузьминого, Белогоровки и Стельмаховки в Луганской области, а также Дибровы, Раздолевки, Спорного и Ягодного Донецкой области.

На Бахмутском направлении РФ не прекращала штурмовых действий города Бахмут. Вблизи линии столкновения враг обстрелял Васюковку, Железнянское, Дубово-Василовку, Григоровку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Константиновку, Белую Гору, Миньковку, Орехово-Василовку, Александро-Шультино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. В общем, от обстрелов окупантов пострадало 15 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник предпринял попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой. Не имел успеха. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись 18 населенных пунктов, что наряду с линией столкновения, в частности, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Александрополь, Орловка, Тоненько, Первомайское, Первомайское, Первомайское, и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы населенных пунктов, а именно: Малиновки, Гуляйполя, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков, Ольговского, Красного, Волшебного, Таврического, Приднепровского, Плавнов, Каменского ; Новополя - Донецкой, а также Новодмитровки, Михайловки, Дудчан, Змиевки, Веселого, Ивановки, Антоновки, Белозерки, Днепровского, Республиканца, Красного Маяка, Новоселки, Одрадокамянки, Ольговки, Тягинки, Токаревки, Понятовки, Ромашкового и города Херсона. В общей сложности пострадали почти 40 населенных пунктов.

  • Напомним, вчера РФ в очередной раз обстреляла Херсон: вражеский снаряд попал вблизи супермаркета. Известно о трех погибших.
Украина
Россия
Запорожье
Луганщина
Херсон
Херсонщина
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
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