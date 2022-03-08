Генштаб: Потери российских оккупантов уже превысили 12 тыс. человек
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о потерях противника по состоянию на 8 марта
Об этом говорится в официальном сообщении Генштаба, распространенном Госспецсвязи.
Так потери составили:
- личного состава – более 12 000 человек,
- танков ‒ 303 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1 036 ед,
- артиллерийских систем – 120 ед,
- ракетные системы залпового огня - 56 ед,
- средств ПВО - 27 ед,
- самолетов – 48 ед,
- вертолетов – 80 ед,
- автомобильной техники - 474 ед,
- корабли/катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- беспилотники – 7.
Напомним, на 12 день войны с Россией ВСУ сбили десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели.
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