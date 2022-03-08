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Война с Россией: хроника
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Генштаб: Потери российских оккупантов уже превысили 12 тыс. человек

8 мартa, 2022 вторник
09:54
война с Россией

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о потерях противника по состоянию на 8 марта

Об этом говорится в официальном сообщении Генштаба, распространенном Госспецсвязи.

Так потери составили:

  • личного состава – более 12 000 человек,
  • танков ‒ 303 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1 036 ед,
  • артиллерийских систем – 120 ед,
  • ракетные системы залпового огня - 56 ед,
  • средств ПВО - 27 ед,
  • самолетов – 48 ед,
  • вертолетов – 80 ед,
  • автомобильной техники - 474 ед,
  • корабли/катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • беспилотники – 7.

Напомним, на 12 день войны с Россией ВСУ сбили десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели.

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