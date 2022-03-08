Генштаб: Потери российских оккупантов уже превысили 12 тыс. человек

Об этом говорится в официальном сообщении Генштаба, распространенном Госспецсвязи.

Так потери составили:

личного состава – более 12 000 человек,

танков ‒ 303 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1 036 ед,

артиллерийских систем – 120 ед,

ракетные системы залпового огня - 56 ед,

средств ПВО - 27 ед,

самолетов – 48 ед,

вертолетов – 80 ед,

автомобильной техники - 474 ед,

корабли/катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

беспилотники – 7.

Напомним, на 12 день войны с Россией ВСУ сбили десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели.