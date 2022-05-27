Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Возможно, вы слышали, что наш тактический воздушный отряд CC130J доставил почти 2 миллиона фунтов грузов военных пожертвований от имени наших союзников и партнеров в поддержку глобальных усилий помощи Украине. 436 Transport & 2 Air Movements Squadron поддерживает эти усилия в Европе в рамках #OpREASSURANCE ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении также подчеркнули роль канадских экипажей CC177 из 429-й транспортной эскадрильи в перемещении 1,3 миллиона фунтов грузов и помощи из Канады в Европу, включая доставку гаубиц M777.

Канада закупила 20 тыс. снарядов для натовских гаубиц, ранее предоставленных Украине. Их можно использовать для артиллерийских орудий, включая гаубицы M777, уже ранее для Украины присланные Канадой.

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