Генштаб показал, как в Канаде готовят самолет с военной помощью Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал видео, как Королевские воздушные силы вооруженных сил Канады готовят к отправке в Украину самолет с военной помощью
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Возможно, вы слышали, что наш тактический воздушный отряд CC130J доставил почти 2 миллиона фунтов грузов военных пожертвований от имени наших союзников и партнеров в поддержку глобальных усилий помощи Украине. 436 Transport & 2 Air Movements Squadron поддерживает эти усилия в Европе в рамках #OpREASSURANCE ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в сообщении также подчеркнули роль канадских экипажей CC177 из 429-й транспортной эскадрильи в перемещении 1,3 миллиона фунтов грузов и помощи из Канады в Европу, включая доставку гаубиц M777.
- Канада закупила 20 тыс. снарядов для натовских гаубиц, ранее предоставленных Украине. Их можно использовать для артиллерийских орудий, включая гаубицы M777, уже ранее для Украины присланные Канадой.
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