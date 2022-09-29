Генштаб показал, как Британия учит украинских военных побеждать
В Британии идет подготовка военнослужащих Вооруженных Сил Украины
Об этом Генеральный штаб Украины сообщает в Facebook.
“Продолжается подготовка военнослужащих ВСУ в Великобритании в рамках операции INTERFLEX, начатой правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которая является одним из ярких и действенных примеров международной поддержки Украины. В ходе ее реализации планируется подготовить около 10 тысяч украинских военнослужащих”, - говорится в сообщении.
По данным ведомства, тренировки проводятся на объектах учебно-материальной базы вооруженных сил Великобритании. К проведению занятий привлечены как инструкторы Королевской армии, так и вооруженных сил Дании, Канады, Нидерландов, Финляндии, Новой Зеландии и Украины.
Программа является частью постоянного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе против непровоцированного вторжения России.
- Отметим, что самой первой и активной страной, которая вышколивала украинских военных стала Великобритания.
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Украинские военнослужащие прошли обучение в 14 странах-партнерах для выполнения задач на иностранных образцах вооружения и военной техники.
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