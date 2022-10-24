Генштаб подтвердил уничтожение трех вражеских БМ-21 "Град" и эвакуацию 70 раненых оккупантов в Запорожье
РФ эвакуировала около 70 раненых солдат 22 октября в районе населенного пункта Михайловка в Запорожье
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
По уточненной информации, подтверждено уничтожение трех реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".
Также сообщается об эвакуации около семидесяти раненых военнослужащих противника 22 октября в районе населенного пункта Михайловка Запорожской области.
- Украинская авиация в течение 23 октября нанесла 11 ударов по местам сосредоточения противника, а ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления, четыре состава боеприпасов и зенитный ракетный комплекс.
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