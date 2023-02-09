Генштаб: почти вся сложная электроника российской артиллерии – импортная

Об этом член Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ Андрей Рудык заявил на брифинге в Military Media Center.

"Практически вся сложная электроника на службе у российских артиллеристов - импортная. Как показали наши исследования, российский ВПК не способен изготовить что-то сложнее резисторов, транзисторных матриц и резонаторов", - сказал он.

Также представитель Генштаба показал трофейный образец бортовой электронно-вычислительной машины "Багет-83": ее применяют в системе управления наведения и огня РСЗО "Торнадо-Г".

"Здесь вы можете увидеть микросхемы производства США и Швейцарии. В электронном блоке 14Ц821С, входящем в состав спутниковой навигационной системы, вообще нет ничего российского – все составляющие американского, южнокорейского и швейцарского происхождения", - добавил Андрей Рудык.