Генштаб: почти вся сложная электроника российской артиллерии – импортная
Представитель Генштаба ВСУ Андрей Рудык заявил, что практически все составляющие электроники российской артиллерии импортированы из других стран
Об этом член Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ Андрей Рудык заявил на брифинге в Military Media Center.
"Практически вся сложная электроника на службе у российских артиллеристов - импортная. Как показали наши исследования, российский ВПК не способен изготовить что-то сложнее резисторов, транзисторных матриц и резонаторов", - сказал он.
Также представитель Генштаба показал трофейный образец бортовой электронно-вычислительной машины "Багет-83": ее применяют в системе управления наведения и огня РСЗО "Торнадо-Г".
"Здесь вы можете увидеть микросхемы производства США и Швейцарии. В электронном блоке 14Ц821С, входящем в состав спутниковой навигационной системы, вообще нет ничего российского – все составляющие американского, южнокорейского и швейцарского происхождения", - добавил Андрей Рудык.
- Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщал , что турецкие компании экспортировали в Россию электронику, запчасти и другие товары американского производства, вопреки санкциям США и в нарушение американского экспортного контроля. Некоторые из этих товаров необходимы для обеспечения вооруженных сил РФ.
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