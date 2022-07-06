Об этом Залужный сообщил в telegram .

По его словам, 6 июля состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины, на котором среди прочего, рассматривался вопрос, который получил широкий общественный резонанс, - о порядке предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства с момента объявления мобилизации и военное время.

"Подчеркиваю, этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации ВСУ и военно-политического руководства государства", - написал Залужный.

Он добавил, что поэтому Генштаб решил отменить действие порядка и отправить его на доработку.

"Поэтому начальником Генерального штаба ВСУ с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия порядка с отправкой на доработку. Обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения. Имеющаяся законодательная база не учитывает реалий настоящего и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов", - пояснил Залужный.

В заключение он подчеркнул, что как главнокомандующий ВСУ и гражданин Украины призывает украинцев к выполнению своей конституционной обязанности по защите государства.

5 июля появилась информация от Генштаба, что призывникам и военнообязанным ограничат выезд с места жительства без соответствующего разрешения.

Реагируя на значительный общественный резонанс, президент Зеленский попросил Генштаб не принимать без него подобные решения.

6 июля в парламенте зарегистрировали проект закона №7522 о свободном перемещении призывников, военнообязанных и резервистов по территории Украины без получения соответствующего разрешения в военкомате

6 июля стало известно, что Владимир Зеленский поручил Валерию Залужному упразднить принятый Генштабом ВСУ порядок с целью его доработки.

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