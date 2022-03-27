Генштаб отмечает риски милитаризации оккупантами зоны отчуждения ЧАЭС
Оккупанты продолжают милитаризировать зону отчуждения ЧАЭС, что повышает риски повреждения изоляционных сооружений
Об этом в сводке на 18.00 Генштаб ВСУ сообщил в Telegramm.
"Отмечается продолжение милитаризации российскими оккупационными войсками зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Это серьезно повышает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году", – говорится в сообщении.
Такое повреждение приведет к загрязнению атмосферы значительным количеством радиоактивной пыли и заражению им не только Украины, но и других стран Европы.
В Генштабе отметили, что оккупанты сознательно игнорируют угрозы и оговорки и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от атомной станции.
Подразделения восточного военного округа вооруженных сил российской федерации с базы тылового обеспечения в Гомельской области (Беларусь) ежедневно транспортируют десятки тонн реактивных снарядов, снарядов для ствольной артиллерии, минометных боеприпасов ежедневно проходит через город Припять.
Эти снаряды хранят в городе Чернобыль, где оккупанты развернули временный пункт управления группировкой войск восточного военного округа, а также командный пункт 38-й отдельной мотострелковой бригады.
Российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы.
"Это повышает риск их детонации даже при загрузке и транспортировке. Факты такой самодетонации боеприпасов на российских военных складах и арсеналах хорошо известны и происходят регулярно", - отметил Генштаб.
Также в сводке сообщается, что ВСУ нарушили тыловые поставки оккупантов. Поэтому в Иванкове и Оране захватчики просят у местных жителей продукты питания.
"Ведут себя не агрессивно, факты мародерства не зафиксированы", - отметил Генштаб.
Напомним, ВСУ перешли в небольшое тактическое контрнаступление в Сумской, Харьковской и продолжают его в Киевской и Херсонской областях.
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