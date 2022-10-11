Генштаб: Оккупационные власти намерены эвакуировать семьи военного руководства из Крыма
Преподавателям вузов Херсона, которые сотрудничают с оккупационными властями, захватчики рекомендуют переезжать на территорию Крыма. А "у власти" есть планы по эвакуации семей представителей руководства силовых структур
Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"Преподавателям вузов Херсона, которые сотрудничают с оккупационными властями, захватчики рекомендуют переезжать на территорию Крыма", - говорится в сообщении.
Также известно, что в случае "усложнения" ситуации на временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационные власти планируют эвакуировать семьи представителей руководства силовых структур, которые проходят службу на указанной территории.
В городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят поиски украинских патриотов, задержания членов семей и друзей военнослужащих, а также сотрудников правоохранительных органов.
Кроме того, по имеющейся информации, в Луганской области, под видом поиска "украинских диверсантов", захватчики разыскивают своих дезертиров.
- В течение 10 октября РФ нанесла более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершила около 92 обстрелов с РСЗО. Однако 73 воздушные цели были уничтожены украинскими подразделениями противовоздушной обороны в разных направлениях.
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