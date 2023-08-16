Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 16 августа.

Отмечается, что проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов, основное внимание уделяется жителям, у которых есть сим-карты украинских операторов.

В то же время, по данным Генштаба, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага

Еще один удар пришелся по зенитно-ракетному комплексу окупантов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

За день россияне нанесли 7 ракетных и 67 авиационных ударов по территории Украины

А также противник совершил 30 обстрелов из РСЗО. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушениям подверглась портовая инфраструктура в Одесской области, а также жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также сегодня нашей противовоздушной обороной уничтожены 2 крылатые ракеты Х-59 и 13 вражеских БпЛА "Shahed-136/131".

На основных направлениях фронта в течение суток произошло более 15 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В свою очередь на других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Блешня Черниговской области; Шалыгино, Поповка, Мирополье Сумской области и Одноробовка, Стогнии, Уды, Зеленое, Гатище Харьковской области.

противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Блешня Черниговской области; Шалыгино, Поповка, Мирополье Сумской области и Одноробовка, Стогнии, Уды, Зеленое, Гатище Харьковской области. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Вильшана, Петропавловка, Чернещина Харьковской области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Вильшана, Петропавловка, Чернещина Харьковской области. На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Сиверск, Верхнекаменское, Свято-Покровское, Выемка Донецкой области.

артиллерийским обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Сиверск, Верхнекаменское, Свято-Покровское, Выемка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Калиновка, Ивановское, Ступочки Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Калиновка, Ивановское, Ступочки Донецкой области. На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Катериновка и Курахово Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Катериновка и Курахово Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Урожайного и Благодатного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленко, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное и Урожайное Донецкой области.

враг нанес авиационные удары в районах Урожайного и Благодатного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленко, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное и Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Чаривное, Гуляйпильское, Омельник, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Чаривное, Гуляйпильское, Омельник, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области. На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Крещеновка, Новодмитровка, Николаевка, Садовое, Зеленовка Херсонской области и город Херсон.

В среду, 16 августа, российские террористы нанесли удар по Днепропетровской области, погиб 18-летний парень, ранена 2-летняя девочка.