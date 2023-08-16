Генштаб: оккупанты запретили перемещение мирных жителей между Голой Пристанью и Кинбурнской косой
Россияне ужесточили фильтрационные мероприятия на временно оккупированной Херсонщине – так, с 15 по 26 августа запрещено перемещение мирных жителей между Голой Пристанью и Кинбурнской косой
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 16 августа.
Отмечается, что проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов, основное внимание уделяется жителям, у которых есть сим-карты украинских операторов.
В то же время, по данным Генштаба, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага
Еще один удар пришелся по зенитно-ракетному комплексу окупантов.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс противника.
За день россияне нанесли 7 ракетных и 67 авиационных ударов по территории Украины
А также противник совершил 30 обстрелов из РСЗО. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушениям подверглась портовая инфраструктура в Одесской области, а также жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Также сегодня нашей противовоздушной обороной уничтожены 2 крылатые ракеты Х-59 и 13 вражеских БпЛА "Shahed-136/131".
На основных направлениях фронта в течение суток произошло более 15 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
В свою очередь на других направлениях ситуация такова:
- На Сиверском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Блешня Черниговской области; Шалыгино, Поповка, Мирополье Сумской области и Одноробовка, Стогнии, Уды, Зеленое, Гатище Харьковской области.
- На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Вильшана, Петропавловка, Чернещина Харьковской области.
- На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Сиверск, Верхнекаменское, Свято-Покровское, Выемка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Калиновка, Ивановское, Ступочки Донецкой области.
- На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
- На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Катериновка и Курахово Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Урожайного и Благодатного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленко, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное и Урожайное Донецкой области.
- На Запорожском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Чаривное, Гуляйпильское, Омельник, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.
- На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Крещеновка, Новодмитровка, Николаевка, Садовое, Зеленовка Херсонской области и город Херсон.
В среду, 16 августа, российские террористы нанесли удар по Днепропетровской области, погиб 18-летний парень, ранена 2-летняя девочка.
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