Генштаб: Оккупанты обязали работников медучреждений на территориях оккупированной Луганщины стать на военный учет
На временно оккупированных территориях Луганской области работников медицинских учреждений обязали стать на военный учет, чтобы впоследствии пополнить потери во вражеских подразделениях
Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке.
Так, в связи со значительными потерями личного состава и недостаточным количеством медицинского персонала в подразделениях оккупантов на территории Украины, на временно оккупированных территориях Луганской области, приказом так называемого министерства здравоохранения, работников медицинских учреждений региона обязали стать на военный учет.
Впоследствии ими планируется доукомплектовать вакантные должности.
- По данным Генштаба, потери России за сутки, 16 ноября, составили: 400 солдат, 7 танков, 7 ББМ и 6 беспилотников.
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