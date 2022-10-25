Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Так, в районе населенного пункта Горностаевка инженерно-саперные подразделения российских оккупационных войск проводят минирование береговой линии, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления своих войск с правого берега.

Также проходят мероприятия эвакуации местных жителей из временно занятого Херсона.

"Из правобережной части города в населенные пункты Геническ и Скадовск вывезено оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации. Украдено оборудование интернет-провайдеров. Эвакуации подлежат представители оперативных служб и медицинский персонал. Прекращено финансирование школ и обеспечение питанием детей в школах", - говорится в сообщении.

Выросло и количество грабежей местных жителей, и случаев мародерства.

В свою очередь в населенный пункт Львово, на замену эвакуированным коллаборантам, перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных лиц.

24 октября руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне лишь создают иллюзию того, что покидают Херсон.

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