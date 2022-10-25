Генштаб: Оккупанты готовят оборонные позиции и эвакуируют персонал разных сфер на Херсонщине, во Львово перебросили мобилизованных
Враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также эвакуирует персонал банков, оккупационной администрации, оперативных служб и медиков
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Так, в районе населенного пункта Горностаевка инженерно-саперные подразделения российских оккупационных войск проводят минирование береговой линии, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления своих войск с правого берега.
Также проходят мероприятия эвакуации местных жителей из временно занятого Херсона.
"Из правобережной части города в населенные пункты Геническ и Скадовск вывезено оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации. Украдено оборудование интернет-провайдеров. Эвакуации подлежат представители оперативных служб и медицинский персонал. Прекращено финансирование школ и обеспечение питанием детей в школах", - говорится в сообщении.
Выросло и количество грабежей местных жителей, и случаев мародерства.
В свою очередь в населенный пункт Львово, на замену эвакуированным коллаборантам, перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных лиц.
- 24 октября руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне лишь создают иллюзию того, что покидают Херсон.
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