Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Россияне готовят эвакуацию коллаборантов и их семей в Луганской области

"Противник начал меры по эвакуации населения с временно оккупированных территорий. По имеющейся информации, к выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганской области", - отметили в Генштабе.

В течение суток 3 февраля Россия нанесла по Украине 20 авиационных и 3 ракетных удара

За предыдущие сутки РФ нанесла по Украине 20 авиационных и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковщины и Николаевщины, есть жертвы среди мирных жителей. Также россияне совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - подчеркнули в пресс-службе.

ВСУ отразили вражеские атаки вблизи 9 населенных пунктов, а также нанесли 10 ударов по районам сосредоточения войск РФ

Одновременно Силы обороны отразили атаки захватчиков вблизи населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

3 февраля украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян: уничтожено 4 БПЛА "Орлан-10". А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы и тяжелую огнеметную систему "Солнцепок" оккупантов.

Ситуация по направлениям

Пресс-служба проинформировала, что РФ в дальнейшем ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, понеся большие потери.

А на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях изменения не произошли, специалисты не выявили признаков формирования наступательных группировок противника.

В то же время, под обстрелами оказались районы таких городов и сел как Сеньковка, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Свободная Слобода – Сумской и Ветеринарное, Глубокое, Огурцово, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении россияне били из танков, минометов и артиллерии в районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении атакованы Терны и Торское Донецкой области и Макеевка, Краснопоповка и Диброва – Луганской.

На Бахмутском направлении под огнем оказались Спорное, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковьевка, Бахмут, Ивановское, Нью-Йорк и Дружба.

На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Тонькое, Водяное, Новомихайловка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Богоявленко и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях пострадали районы 24 населенных пунктов, среди них: Новополь и Времовка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области и Качкаровка, Республиканец, Казацкое и Херсон.