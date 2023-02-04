Генштаб: Оккупанты готовят к выезду семьи коллаборантов на Луганщине, также за сутки РФ нанесла 20 авиационных и 3 ракетных удара по Украине
Россияне готовят эвакуацию коллаборантов и их семей в Троицком районе Луганщины, также на протяжении 3 февраля РФ нанесла 20 авиационных и 3 ракетных удара по Украине
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Россияне готовят эвакуацию коллаборантов и их семей в Луганской области
"Противник начал меры по эвакуации населения с временно оккупированных территорий. По имеющейся информации, к выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганской области", - отметили в Генштабе.
В течение суток 3 февраля Россия нанесла по Украине 20 авиационных и 3 ракетных удара
За предыдущие сутки РФ нанесла по Украине 20 авиационных и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковщины и Николаевщины, есть жертвы среди мирных жителей. Также россияне совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"Остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - подчеркнули в пресс-службе.
ВСУ отразили вражеские атаки вблизи 9 населенных пунктов, а также нанесли 10 ударов по районам сосредоточения войск РФ
Одновременно Силы обороны отразили атаки захватчиков вблизи населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.
3 февраля украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян: уничтожено 4 БПЛА "Орлан-10". А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы и тяжелую огнеметную систему "Солнцепок" оккупантов.
Ситуация по направлениям
Пресс-служба проинформировала, что РФ в дальнейшем ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, понеся большие потери.
А на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях изменения не произошли, специалисты не выявили признаков формирования наступательных группировок противника.
В то же время, под обстрелами оказались районы таких городов и сел как Сеньковка, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Свободная Слобода – Сумской и Ветеринарное, Глубокое, Огурцово, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск на Харьковщине.
На Купянском направлении россияне били из танков, минометов и артиллерии в районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.
На Лиманском направлении атакованы Терны и Торское Донецкой области и Макеевка, Краснопоповка и Диброва – Луганской.
На Бахмутском направлении под огнем оказались Спорное, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковьевка, Бахмут, Ивановское, Нью-Йорк и Дружба.
На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Тонькое, Водяное, Новомихайловка, Георгиевка и Марьинка.
На Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Богоявленко и Угледар Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях пострадали районы 24 населенных пунктов, среди них: Новополь и Времовка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области и Качкаровка, Республиканец, Казацкое и Херсон.
- Напомним, воины 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Алексея Алмазова морской пехоты ВМС ВСУ в Херсонской области уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2ДТ "Арктика".
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