Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Генштаб: Оккупанты готовят к выезду семьи коллаборантов на Луганщине, также за сутки РФ нанесла 20 авиационных и 3 ракетных удара по Украине

Генштаб: Оккупанты готовят к выезду семьи коллаборантов на Луганщине, также за сутки РФ нанесла 20 авиационных и 3 ракетных удара по Украине

4 февраля, 2023 суббота
07:12
война с Россией

Россияне готовят эвакуацию коллаборантов и их семей в Троицком районе Луганщины, также на протяжении 3 февраля РФ нанесла 20 авиационных и 3 ракетных удара по Украине

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Россияне готовят эвакуацию коллаборантов и их семей в Луганской области

"Противник начал меры по эвакуации населения с временно оккупированных территорий. По имеющейся информации, к выезду готовят коллаборантов с семьями в Троицком районе Луганской области", - отметили в Генштабе.

В течение суток 3 февраля Россия нанесла по Украине 20 авиационных и 3 ракетных удара

За предыдущие сутки РФ нанесла по Украине 20 авиационных и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковщины и Николаевщины, есть жертвы среди мирных жителей. Также россияне совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - подчеркнули в пресс-службе.

ВСУ отразили вражеские атаки вблизи 9 населенных пунктов, а также нанесли 10 ударов по районам сосредоточения войск РФ

Одновременно Силы обороны отразили атаки захватчиков вблизи населенных пунктов Грековка, Невское, Кременная и Диброва Луганской области и Верхнекаменное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

3 февраля украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян: уничтожено 4 БПЛА "Орлан-10". А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы и тяжелую огнеметную систему "Солнцепок" оккупантов.

Ситуация по направлениям

Пресс-служба проинформировала, что РФ в дальнейшем ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, понеся большие потери.

А на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях изменения не произошли, специалисты не выявили признаков формирования наступательных группировок противника.

В то же время, под обстрелами оказались районы таких городов и сел как Сеньковка, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Свободная Слобода – Сумской и Ветеринарное, Глубокое, Огурцово, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении россияне били из танков, минометов и артиллерии в районах населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Западное, Голубовка, Купянск и Кисловка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении атакованы Терны и Торское Донецкой области и Макеевка, Краснопоповка и Диброва – Луганской.

На Бахмутском направлении под огнем оказались Спорное, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковьевка, Бахмут, Ивановское, Нью-Йорк и Дружба.

На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Тонькое, Водяное, Новомихайловка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Богоявленко и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях пострадали районы 24 населенных пунктов, среди них: Новополь и Времовка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка, Малая Токмачка Запорожской области и Качкаровка, Республиканец, Казацкое и Херсон.

  • Напомним, воины 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Алексея Алмазова морской пехоты ВМС ВСУ в Херсонской области уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2ДТ "Арктика".
Украина
Россия
Луганщина
военные силы Украины
Николаевщина
Херсонщина
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Харковщина
Военные новости
Читайте также:
Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський
3 февраля, 2023 пятница
В МИД Польши озвучили "самый худший" сценарий завершения войны в Украине
Володимир Путін
2 февраля, 2023 четверг
Путин угрожает ответом на передачу Украине зарубежных танков: "Применением бронетехники не ограничимся"
Міністр оборони Олексій Резніков
1 февраля, 2023 среда
Алексей Резников может покинуть пост министра обороны и перейти в Минюст, - СМИ
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.62
    Покупка 39.62
    Продажа 40.33
  • EUR
    Покупка 42.63
    Продажа 43.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
4 февраля
08:10
Ночью РФ обстреляла Марганецкую общину на Днепропетровщине
08:03
OPINION
Запад решил завершить войну в этом году на поле боя
07:53
Полиция Норвегии продолжит допрашивать сбежавшего из России экс-командира ПВК Вагнера, - Reuters
07:32
После деоккупации в Киевской области обнаружили тела 1369 мирных жителей, убитых россиянами
06:46
В МИД Китая прокомментировали появление "шпионского шара" над США
06:30
В Чили произошли масштабные лесные пожары, известно по меньшей мере о 5 погибших
06:00
Лампы накаливания, собранные у украинцев, пойдут на переработку
05:39
Франция и Италия окончательно согласовали детали поставок в Украину ЗРК SAMP/T
05:26
ВСУ следует немедленно предоставить дальнобойную артиллерию и F-16, – экспосол США в Украине
04:59
Больше всего в Польше, Германии и Чехии: В Европе зарегистрировано почти 5 млн беженцев из Украины, - ООН
04:31
Владимир Путин
РФ стимулирует внутренние угрозы для поддержки войны в Украине и подавления оппозиции, - ISW
04:03
Пентагон
"Это будет решение Украины": Пентагон об использовании дальнобойных ракет для освобождения Крыма
03:35
В Германии приостановил работу российский пропагандистский телеканал RT
03:07
Турция продает в Россию товары из США, уходящие на нужды армии РФ, - WSJ
02:39
В Мариупольском районе около 30 тысяч военных РФ. Готовят наступление, - Андрющенко
02:13
В Белгородской области пожар на заводе, обслуживающем Керченский мост
01:46
Борис Джонсон
"Украинцам нужно дать все необходимое и как можно скорее", – Джонсон прибыл с визитом в США
01:18
США впервые передали Украине конфискованные средства олигарха РФ
00:50
Нетаньяху заявил Макрону, что Израиль готов поставлять Украине "военные вещи", - СМИ
00:44
Эксклюзив
Украина может стать членом ЕС в 2029 году, – литовский политик Кубилюс
00:37
Канада
Басков, Газманов, РИА Новости и другие: Канада ввела дополнительные санкции против российских пропагандистов
00:35
Эксклюзив
Елена Гончарук
"Меня не сообщили об открытии дела": эксруководитель Довженко-Центра Гончарук о публикации по производству против нее
00:21
В Бахмуте погиб волонтер-медик из США
2023, пятница
3 февраля
23:55
Мудрик впервые сыграл за "Челси" в стартовом составе. Команда не победила
23:52
Эксклюзив
"Железный купол" мог бы быть более полезным прифронтовой зоне в районе Харькова или Херсона, - военный эксперт Гендельман
23:46
Послы ЕС согласовали предельные цены на российские нефтепродукты
23:15
Россия из минометов обстреляла Черниговщину
23:08
Эксклюзив
Сергей Згурец
Бригада, которой помогает Еспресо, уничтожила уникальный российский ракетный комплекс, - Згурец
22:33
Суд конфисковал Демуринский горно-обогатительный комбинат российского миллиардера Шелкова
22:32
Реконструкцию Нотр-Дама планируют завершить к концу 2024 года
22:30
Аналитика
РФ уже приступила к наступательным действиям: фронтовые итоги недели. Обзор карты боевых действий
22:01
Минфин США ввел санкции против руководства иранской компании – производителя беспилотников
21:42
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 3 февраля
21:15
На Харьковщине 7 подростков получили осколочные ранения из-за детонации мины "Лепесток"
21:14
"У детей должна быть семья": Зеленский анонсировал реформу системы интернатов в Украине
21:00
Обзор
"Абсолютно решающие" полгода войны, ЕС подавляет мечту Украины, РФ и Китай как никогда близки. Мировые СМИ об Украине 3 февраля
20:41
"Танковая коалиция" нам нужна для контрнаступления, - Резников
20:17
Приходам и монастырям ПЦУ разрешили использование нового юлианского календаря: условия
20:02
Суд арестовал пятерых членов банды уголовника "Лешего", которые притворялись добробатами и терроризировали киевлян
20:01
OPINION
"Я воюю книгами"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV