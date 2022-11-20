Генштаб объяснил, почему так часто объявляются тревоги по всей Украине
Из-за вражеского Миг-31К, поднимающегося с белорусского аэродрома Мачулищи, воздушную тревогу объявляют во всех областях Украины
Об этом Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщает в вечерней сводке за воскресенье, 20 ноября 2022 года.
Дело в том, что самолеты воздушно-космических сил РФ почти ежедневно поднимаются из воздушного пространства Республики Беларусь. В частности, российский Миг-31 К. Он является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые могут долететь до целей по всей территории Украины.
"Именно поэтому мы вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях нашего государства", - подчеркивают в Генеральном штабе ВСУ.
- Напомним, 5 ноября появилось журналистское расследование о новой российской военной инфраструктуре на белорусских полигонах.
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